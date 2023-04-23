Певец Лазарев рассказал о своей любви к фигурному катанию

Бронзовый призер песенного конкурса «Евровидение» в 2016 и 2019 годах Сергей Лазарев высказался о своей любви к фигурному катанию.

Популярный артист заявил, что следит за большинством соревнований, которые проходят в России.

«Слежу за фигурным катанием, за всеми соревнованиями. И желаю всем удачи. Потому что все препятствия должны рухнуть перед настоящими талантами», — приводит слова Лазарева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в марте 2022 года российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), вследствие чего провели весь сезон-2022/23 на внутренней арене.

На данный момент информации о допуске россиян на интернациональные турниры в предстоящем сезоне нет.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) объединил иски WADA и РУСАДА на решение по фигуристке Камиле Валиевой в одно производство.