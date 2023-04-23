«Барселона» одержала победу над «Атлетико» в матче чемпионата Испании

На стадионе «Камп Ноу» в Барселоне завершился матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу между местной «Барселоной» и мадридским «Атлетико». Встреча закончилась победой каталонской команды со счетом 1:0. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по московскому времени.

Единственный мяч на 44-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Таким образом, «Барселона» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав в 30 матчах 76 очков. «Атлетико» занимает тройку лучших, имея в активе 60 баллов. Второе место занимает мадридский «Реал», заработавший 65 очков.

26 апреля «Барселона» в гостях сыграет с «Районирован Вальекано». В этот же день «Атлетико» на своем поле встретится с «Мальоркой».

Ранее «Ахмат» с минимальным счетом обыграл «Сочи» в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).