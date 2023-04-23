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Российские самбисты завоевали 14 золотых медалей в заключительный день чемпионата Европы

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Сегодня, 23 апреля, прошел пятый день чемпионата Европы по самбо и Молодежного первенства Европы, сообщается на официальном сайте Международной федерации самбо (FIAS).

Соревнования проходят в израильском городе Хайфа.

В соревнованиях среди юношей победу одержали российские самбисты Назар Морозов (53 кг), Ахмат Яхъяев (64 кг), Игорь Грушковский (71 кг), Рустам Баитуев (79 кг), Кирилл Бедретдинов (88 кг) и Виталий Шапкин (98+ кг). Также золотые медали завоевали российские девушки, среди которых Алина Мелкозерова (47 кг), Анастасия Барабаш (50 кг), Алина Скрипачева (54 кг), Анастасия Бережкова (59 кг), Дария Бараненкова (65 кг), Ева Огнивова (72 кг), Мадина Сулейманова (80 кг) и Алиса Павлова (80+ кг).

Соревнования начались 19 апреля. Сегодня последний день европейского первенства по самбо.

Напомним, в марте 2022 года FIAS разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.

21 апреля российские самбисты завоевали 25 медалей на Молодежном первенстве Европы.

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