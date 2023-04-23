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Тренер Гаджиев заявил, что «Спартак» нельзя назвать сильнее «Краснодара»

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Известный российский тренер, экс-наставник «Анжи» и «Амкара», президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сравнил «Спартак» и «Краснодар» в преддверии очной встречи этих команд в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Специалист констатировал, что не может назвать красно-белых более сильной командой. Гаджиев заметил, что даже фактор домашнего стадиона будет «Спартаку» лишь небольшим подспорьем, с учетом того, что фанатский актив не посещает матчи из-за введения Fan ID.

«Нельзя говорить, что «Спартак» сильнее «Краснодара». У «Краснодара» есть достаточно хорошая группа опытных игроков, и свои воспитанники есть. Поэтому я бы не стал говорить, что «Спартак» сильнее. Это команды примерно одинакового уровня. В чем-то по позициям есть преимущество у спартаковцев, а где-то — у «Краснодара».

То, что они играют в Москве, возможно, будет небольшой помощью «Спартаку». Но есть же регламент Fan ID, поэтому влияние своего стадиона будет не таким ощутимым, как раньше», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в понедельник, 24 апреля, в Москве, матч начнется в 19:00 по московскому времени. Соперников рассудит Владислав Безбородов.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев выразил уверенность, что защитники команды нейтрализуют форварда «Локомотива» Артема Дзюбу в дерби 24-го тура.

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