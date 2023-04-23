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Ветеран ЦСКА Пономарев уверен, что защитники команды нейтрализуют Дзюбу в дерби с «Локо»

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РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев высказался о том, насколько опасен для обороны армейцев может быть нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в очном противостоянии этих команд в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. По мнению специалиста, защитники красно-синих сумеют нейтрализовать Дзюбу. Пономарев назвал игру головой сильной стороной форварда, подчеркнув при этом, что рослые защитники ЦСКА смогут помешать ему на «втором этаже».

«Конечно, ЦСКА его нейтрализует. Все-таки у армейцев защитники очень рослые. Дзюба очень любит играть так, чтобы на него навесили, он бы головой кому-то сбросил. Вот это его хорошее качество. Но, в принципе, бежит он слабовато. С мячом работает неплохо, чувствует голевой момент — это есть у него. Однако он возрастной игрок, тем более, уже конец сезона. Надеюсь, в этот раз он не покажет такую игру, какую показывал и на чемпионате мира 2018 года, и совсем недавно, когда забивал по два-три мяча. Но там были ошибки обороны, надо было плотнее с ним играть, плечо в плечо, толкаться. Ничего страшного в этом нет. Но паникеры есть всегда, особенно в обороне. Думаю сегодня Дзюба будет нейтрализован», — сказал Пономарев «Газете.Ru».

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев.

Ранее Пономарев назвал ЦСКА самой перспективной командой РПЛ.

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