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Юран прокомментировал первую победу «Пари НН» под своим руководством

Тренер «Пари НН» Юран после матча с «Крыльями» заявил, что ему не нужен красивый футбол

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов». Его слова передает «Матч ТВ».

«На установке я объяснил команде за счет чего мы можем добиться победы, а также за счет чего мы можем не добиться ее. Парни молодцы, они слушали, слышали и выполняли установку. Была тяжелая игра. Сказал парням, что мне сейчас красивый футбол не нужен, а нужен прагматичный, ведь футбол — это интеллектуальный вид спорта», — сказал Юран.

Встреча, прошедшая на стадионе «Нижний Новгород», завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым.

На 30-й минуте счет в матче открыл футболист «Крыльев» Фернандо Костанца. Через шесть минут Тимур Сулейманов сравнял счет на табло. Владислав Яковлев вывел нижегородскую команду вперед на 73-й минуте.

Таким образом, «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. «Крылья Советов» занимают 11-е место, имея в активе 25 баллов.

30 апреля нижегородская команда сыграет с «Оренбургом». 29 апреля «Крылья Советов» проведут встречу с «Зенитом».

Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что считает красно-синих самой перспективной командой Российской премьер-лиги.

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