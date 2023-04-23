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Тренер Гаджиев считает, что в дерби ЦСКА — «Локомотив» многое решит удача

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Александр Вильф/РИА Новости

Известный российский специалист, бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от дерби ЦСКА и «Локомотива» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Эксперт заметил, что команды находятся на примерно одном уровне, и многое в их противостоянии может решить удача.

«Ожидания исходят из того, как команды играют в последнее время. ЦСКА не проигрывал последние пять матчей и, к тому же, обыграл «Зенит». «Локомотив» тоже продвигается вперед динамично — кроме «Зенита», у всех весной выиграли. Соответственно, и говорить мы можем, что это команды примерно одного уровня, и очень многое будет зависеть от того, кому повезет в реализации, у кого будет шанс забить. Как я полагаю, это будет очень весомый аргумент в достижении результата.

Хорошо известны возможности команд. Дзюба разыгрался у «Локомотива», командная игра наладилась у армейцев. Поэтому я думаю, что очень многое будет зависеть именно от этого — кто своим шансом воспользуется. Всегда какая-то толика везения присутствует», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 23 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев.

Ранее сообщалось, что в РПЛ повторили рекорд по количеству пенальти за тур.

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