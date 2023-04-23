Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Созин ответил на предложение Аленичева вывезти легионеров «Спартака» чартерным рейсом

close
100%
РИА Новости

Известный футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал слова экс-футболиста национальной команды России Дмитрия Аленичева, который предложил отправить иностранных игроков московского «Спартака» чартерным рейсом из страны. Слова Созина передает «Евро-Футбол.Ру».

«Когда Аленичев в сборной проигрывал Кипру, не говорили таких вещей. Проиграли в Кубке… «Зенит» тоже проиграл, и что Семака надо убирать за это? У «Спартака» качественный состав. Помнится говорили: «Кто такой Тедеско? Надо наших ставить в команду!» А он возглавил сборную Бельгии. Эмери с «Вильярреалом» все повыигрывал. «Спартак» находится на своем месте», — сказал Созин.

19 апреля красно-белые на выезде проиграли «Акрону» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России и вылетели из турнира.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» после 23 туров набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 55 баллов. Второе место занимает «Ростов», набравший 46 очков.

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова Дмитрия Аленичева.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях