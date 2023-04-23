Созин ответил на предложение Аленичева вывезти легионеров «Спартака» чартерным рейсом

Известный футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал слова экс-футболиста национальной команды России Дмитрия Аленичева, который предложил отправить иностранных игроков московского «Спартака» чартерным рейсом из страны. Слова Созина передает «Евро-Футбол.Ру».

«Когда Аленичев в сборной проигрывал Кипру, не говорили таких вещей. Проиграли в Кубке… «Зенит» тоже проиграл, и что Семака надо убирать за это? У «Спартака» качественный состав. Помнится говорили: «Кто такой Тедеско? Надо наших ставить в команду!» А он возглавил сборную Бельгии. Эмери с «Вильярреалом» все повыигрывал. «Спартак» находится на своем месте», — сказал Созин.

19 апреля красно-белые на выезде проиграли «Акрону» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России и вылетели из турнира.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» после 23 туров набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 55 баллов. Второе место занимает «Ростов», набравший 46 очков.

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова Дмитрия Аленичева.