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Экс-наставник «Зенита» Петржела заявил, что Мостовому поздно становиться тренером

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что экс-футболисту сборной России Александру Мостовому уже поздно становиться тренером. Его слова передает «РБ Спорт».

Мостовой ранее рассказал, что «продвигается» по вопросу получения тренерской лицензии.

«Я думаю, что уже слишком поздно. Методы тренировок постоянно развиваются и модернизируются. Ему стоило это сделать сразу после завершения свой игровой карьеры, а сейчас уже поздно», — сказал Петржела.

Мостовой известен по выступлениям за российский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», испанские «Алавес» и «Сельту». В футболке сборной России он провел 50 матчей.

Мостовой провел за «Спартак» более 100 матчей. Вместе с командой он дважды становился чемпионом страны.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что Александру Мостовому еще рано начинать тренерскую карьеру на серьезном уровне.

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