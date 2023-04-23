Нападающий «Спартака» Бальде сравнил РПЛ с чемпионатом Франции

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде сравнил Российскую премьер-лигу (РПЛ) с французской Лигой 1. Его слова передает пресс-служба красно-белых.

«Сравнил бы наш чемпионат с французским: много физики, мало пауз в игре. В Италии, например, мы увидим больше тактики и размеренности на поле. Хотя многое зависит от конкретной команды», — сказал Бальде.

В нынешнем сезоне форвард московской команды принял участие в деявяти встречах, в которых ему удалось забить три гола и сделать один голевой пас.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» занимает третье место. Его отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 очков, а от идущего вторым «Ростова» — одно. В последних четырех матчах москвичи одержали лишь одну победу. В 24-м туре РПЛ красно-белые сразятся с «Краснодаром» 24 апреля.

Ранее Кельта Бальде прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка России.