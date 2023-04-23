Смагин: Дин не угадал с дебютом, для Непомнящего была не слишком трудная партия

Российский гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал исход десятой партии матча за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Соперники сыграли вничью, при этом Дин играл белыми. По мнению Смагина, китайский шахматист избрал неверный дебют и не смог навязать борьбу.

«Мне кажется, сегодня Дин явно не угадал с дебютом. Собственно, несмотря на то, что он получил небольшой перевес, сразу чувствовалось, что шансы на победу у него ничтожные — так и оказалось. Конечно, он мог надеяться на ошибку Яна, но характер позиции был такой, и времени у него было столько, что спокойно можно было разобраться — что Ян и сделал. Не слишком трудная партия, за исключением некоторых ходов в дебюте, на которые он четко отреагировал.

Дин потерял белый цвет и ухудшил свои шансы на успех в матче. Яну большой плюс просто за характер сегодняшней борьбы: и с дебютом угадал, и не сделал никаких ошибок, не стал дергаться. Он четко знал цель — сделать ничью. Он это и сделал», — сказал Смагин «Газете.Ru».

После десяти партий счет в матче 5.5:4.5 в пользу Непомнящего. Следующая партия пройдет в понедельник, 24 апреля, россиянин сыграет белыми.

Ранее гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что Непомнящий и Дин «играют со звериной агрессией».