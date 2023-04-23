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В «Локомотиве» отреагировали на сообщения о продлении контрактов с Бариновым и Дзюбой

В «Локомотиве» опровергли сообщения о продлении контрактов с Бариновым и Дзюбой

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Пресс-служба московского «Локомотива» опровергла сообщения о договоренностях с потенциальными новичками команды, а также о продлении контрактов с игроками, входящими в состав железнодорожников.

«На данный момент «Локомотив» не ведет с потенциальными новичками никаких переговоров, как и не имеет предварительных соглашений. То же самое касается и продления или непродления контрактных обязательств с футболистами текущего состава. Все переговоры будут вестись по окончании сезона», — заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе «Локомотива».

Ранее СМИ сообщили, что «Локомотив» договорился о продлении контракта с капитаном Дмитрием Бариновым на три года. Кроме того, пресса писала о том, что клуб обсудит подписание нового соглашения с нападающим Артемом Дзюбой после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в начале февраля. За это время он провел восемь матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился мнением об игре нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы.

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