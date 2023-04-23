Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-защитник «Динамо» Дьяков раскритиковал команду за отсутствие игры

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков раскритиковал команду за отсутствие игры после поражения от петербургского «Зенита» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

Поединок, который состоялся 22 апреля в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Матч с «Зенитом» — олицетворение нынешнего «Динамо». Если «Зенит» вышел играть и давал возможности, то динамовцы вообще не играли. У команды нет никакой игры — счет по делу», — заявил Дьяков.

После 24-х матчей московская команда расположилась на пятой строчке турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. От идущего четвертым ЦСКА «Динамо» отстает на пять баллов, при этом армейский клуб еще имеет игру в запасе — в 24-м туре команда играет с «Локомотивом».

Петербургская команда, которая до этого четыре раза подряд становилась победителем национального первенства, продолжает удерживать уверенное лидерство, набрав 58 очков.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Даниил Круговой рассказал, с какими сложностями столкнулась команда в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях