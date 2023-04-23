Экс-защитник «Динамо» Дьяков раскритиковал команду за отсутствие игры

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков раскритиковал команду за отсутствие игры после поражения от петербургского «Зенита» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

Поединок, который состоялся 22 апреля в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Матч с «Зенитом» — олицетворение нынешнего «Динамо». Если «Зенит» вышел играть и давал возможности, то динамовцы вообще не играли. У команды нет никакой игры — счет по делу», — заявил Дьяков.

После 24-х матчей московская команда расположилась на пятой строчке турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. От идущего четвертым ЦСКА «Динамо» отстает на пять баллов, при этом армейский клуб еще имеет игру в запасе — в 24-м туре команда играет с «Локомотивом».

Петербургская команда, которая до этого четыре раза подряд становилась победителем национального первенства, продолжает удерживать уверенное лидерство, набрав 58 очков.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Даниил Круговой рассказал, с какими сложностями столкнулась команда в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».