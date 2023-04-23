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Кожевников: непопадание «Вашингтона» в плей-офф НХЛ — не вина Овечкина

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Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не виноват в том, что столичная команда в нынешнем сезоне не смогла пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Александр Овечкин по праву оказался в центре внимания в нынешнем сезоне. Показывает великолепную игру, без всяких поправок на возраст. А что «Вашингтон» не попал в плей-офф — не его вина.

Если с ним продлили контракт на столь долгий срок, значит, верят, что Саша будет способен приносить пользу и в конце этого срока, то есть, весной 2026 года», — сказал Кожевников в интервью газете «Труд».

В регулярном чемпионате Овечкин принял участие в 74 матчах лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

По результатам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» занял 13-е место из 16 команд в Восточной конференции. Команда потерпела восемь поражений в последних девяти матчах сезона.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин не исключил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова сыграет в составе московской футбольной команды.

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Хоккей. НХЛ
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