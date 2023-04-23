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Игрок «Спартака» Бальде о вылете из Кубка России: у нас нет времени плакать

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FC Spartak Moscow/YouTube

Нападающий московского «Спартака» Кельта Бальде прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка России.

Несколько дней назад красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов Кубка России тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2. «Спартак» опустился в нижнюю сетку турнира, проиграв екатеринбургскому «Уралу».

«Конечно, мы все разочарованы таким результатом. Каждый в команде хотел пройти дальше и продолжить путь в Кубке. Но у нас нет времени плакать, ведь важно сконцентрироваться на подготовке к ближайшему матчу в чемпионате. Сезон еще не окончен», — заявил Бальде в интервью клубной пресс-службе.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» занимает третье место. Его отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 очков, а от идущего вторым «Ростова» — одно. В последних четырех матчах москвичи одержали лишь одну победу. В 24-м туре РПЛ красно-белые сразятся с «Краснодаром» 24 апреля.

Ранее сообщалось, что комментатор Геннадий Орлов заявил, что руководство московского «Спартака» должно дать возможность главному тренеру Гильермо Абаскалю вывести красно-белых из кризиса.

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