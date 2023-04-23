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Канчельскис заявил, что история с переходом в «Челси» сломала динамовца Захаряна

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что история с сорвавшимся переходом в лондонский «Челси» полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна сломала футболиста.

«Арсен сломался в психологическом плане, у него пропал футбольный интерес. Когда ты мог быть одной ногой в топ-команде в лучшей лиге мира, то, конечно, твоя игра не идет и все вокруг раздражает.

Можно ставить крест на истории с «Челси». Сейчас это абсолютно нереально», — сказал Канчельскис Sport24.

Напомним, что летом 2022 года «Челси» предлагал за 19-летнего полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год. Так, у многих российских клубов возникли проблемы с получением средств от предыдущих европейских трансферов.

В январе сообщалось о сохранении интереса «Челси» к россиянину, однако он больше не являлся для англичан приоритетным вариантом.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался об итогах матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Динамо».

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