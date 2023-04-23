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В «Зените» рассказали о степени серьезности травмы Вендела в матче с «Динамо»

В «Зените» заявили, что травма Вендела в матче с «Динамо» не является серьезной

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака бразилец Вильям Оливейра рассказал о степени серьезности травмы Вендела, который покинул поле в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо», держась за переднюю поверхность бедра.

«Он немного устал, слегка потянул мышцу и почувствовал небольшой дискомфорт. Но, думаем, ничего серьезного там нет», — передает слова тренера «Матч ТВ».

«Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Динамо» со счетом 3:1. В добавленное к первому тайму время Малком реализовал пенальти. В середине второго тайма бразилец оформил дубль.

За десять минут до окончания матча динамовцы смогли отыграть один мяч — отличился Даниил Фомин. На 87-й минуте вышедший на замену Андрей Мостовой установил окончательный счет.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а 7 мая в Санкт-Петербурге примет «Спартак» в рамках 26-го тура РПЛ.

Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о бразильском полузащитнике петербургского «Зенита» Венделе, отметив его работоспособность.

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