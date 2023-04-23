«Чемпионат»: «Локомотив» начнет переговоры с Дзюбой по контракту после матча с ЦСКА

Руководство московского «Локомотива» заинтересовано в подписании нового трудового соглашения с российским нападающим Артемом Дзюбой, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По сообщению СМИ, переговоры должны состояться в скором времени после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с другим столичным клубом — ЦСКА.

34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в начале февраля. За это время он провел восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько недель и не сумел закрепиться в стартовом составе, после чего контракт был расторгнут.

«Локомотив» после 23 туров Российской премьер-лиги набрал 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче красно-зеленые в гостях сыграют с ЦСКА. Игра пройдет 23 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Дзюба поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА.