Орлов заявил, что «Спартаку» необходимо дать время Абаскалю на выход из кризиса

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что руководство московского «Спартака» должно дать возможность главному тренеру Гильермо Абаскалю вывести красно-белых из кризиса.

«Абаскалю нужно дать время. Под его руководством осенью «Спартак» очень хорошо играл. Значит, что-то утерялось.

Абаскалю и его окружению надо сделать выводы, по какой причине у команды спад. Если у него нет программы по выходу из кризиса, зачем ему работать?» — сказал Орлов Sport24.

Испанец Абаскаль работает в «Спартаке» с начала сезона-2022/23.

Несколько дней назад красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов Кубка России тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2. «Спартак» опустился в нижнюю сетку турнира, проиграв екатеринбургскому «Уралу».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» занимает третье место. Его отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 очков, а от идущего вторым «Ростова» — одно. В последних четырех матчах москвичи одержали лишь одну победу.

Ранее ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев признался, что удивлен негативной реакцией на слова футболиста петербургского «Зенита» Клаудиньо о том, что он хочет играть за сборную Бразилии, а не России, несмотря на полученный российский паспорт.