Петржела заявил, что уход Малкома не станет потерей для «Зенита»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что возможный уход из команды бразильца Малкома не станет потерей для сине-бело-голубых, потому что место легионера может занять кто-то из российских футболистов.

«Бразильцы играют там, кто им платят хорошо. Серьезная ли это потеря? Какая это потеря!? По крайней мере, молодой российский футболист получит шанс», — сказал Петржела «Спорт-Экспрессу».

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» Малком отличился дважды и с 18 голами единолично возглавил рейтинг лучших бомбардиров чемпионата России в сезоне-2022/23. Второе место занимает нападающий «Спартака» Квинси Промес (16).

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а 7 мая в Санкт-Петербурге примет «Спартак» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

Малком ранее не исключил, что может покинуть команду с берегов Невы, чтобы иметь возможность выступать в еврокубках.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович объяснил, почему долго пытался что-то выговаривать судье после первого пропущенного гола от «Зенита» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).