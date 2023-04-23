Петр Ян оценил шансы Павловича на чемпионский титул UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян заявил, что российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) обязательно выпадет шанс побороться за чемпионский пояс промоушена, учитывая его блестящие результаты в последних поединках.

«Считаю, что в ближайшем будущем у Сергея есть все шансы на титул. Шесть побед подряд, все в первом раунде… Все будет, вопрос лишь времени», — передает слова Яна «Матч ТВ».

Павлович победил американца Кертиса Блэйдса на турнире UFC, прошедшем в Лас-Вегасе (США). Бой завершился в первом раунде после того, как Павлович нокаутировал соперника. После этой у россиянина стало шесть побед подряд нокаутом и столько же выигрышей подряд, добытых в первом раунде.

Павлович в своей карьере провел 19 поединков, победы добился в 18 из них. В июле 2022 года на турнире UFC 277 россиянин также нокаутировал в первом раунде американского экс-претендента на титул Деррика Льюиса.

Ранее американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Брэндон Ройвал в социальных сетях высмеял Мухаммада Мокаева, который ранее предложил отдать весь свой гонорар в размере $38 тыс. Ройвалу, если тот согласится на очный поединок.