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Петр Ян оценил шансы Павловича на чемпионский титул UFC

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Per Haljestam/USA TODAY Sports/Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян заявил, что российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) обязательно выпадет шанс побороться за чемпионский пояс промоушена, учитывая его блестящие результаты в последних поединках.

«Считаю, что в ближайшем будущем у Сергея есть все шансы на титул. Шесть побед подряд, все в первом раунде… Все будет, вопрос лишь времени», — передает слова Яна «Матч ТВ».

Павлович победил американца Кертиса Блэйдса на турнире UFC, прошедшем в Лас-Вегасе (США). Бой завершился в первом раунде после того, как Павлович нокаутировал соперника. После этой у россиянина стало шесть побед подряд нокаутом и столько же выигрышей подряд, добытых в первом раунде.

Павлович в своей карьере провел 19 поединков, победы добился в 18 из них. В июле 2022 года на турнире UFC 277 россиянин также нокаутировал в первом раунде американского экс-претендента на титул Деррика Льюиса.

Ранее американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Брэндон Ройвал в социальных сетях высмеял Мухаммада Мокаева, который ранее предложил отдать весь свой гонорар в размере $38 тыс. Ройвалу, если тот согласится на очный поединок.

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