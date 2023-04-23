Артем Дзюба: с одной стороны ты слабый, а с другой — ему слишком легко

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к критике болельщиков и недоброжелателей.

«Смешно было, когда тебя сначала списали, что ты недостоин, а когда начинаешь забивать, все говорят, что это соперники слабые.

Всегда поражало. А что другим мешает забивать? Злые языки всегда что‑то говорят», — передает слова Дзюбы «Матч ТВ».

«Локомотив» после 23 туров Российской премьер-лиги набрал 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче красно-зеленые в гостях сыграют с ЦСКА. Игра пройдет 23 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в начале февраля. За это время он провел восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович высказался о форварде московского «Локомотива» Артеме Дзюбе.