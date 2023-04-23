Канчельскис объяснил, почему нужно вернуть продажу пива на стадионах

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поддержал инициативу о возможном возвращении продажи пива на стадионах.

«В советские времена стояли бочки с пивом. Люди выходили, спокойно пили пиво и вели себя нормально. В Европе везде есть пиво, и нет никаких проблем и никаких вопросов. Нужно следить за порядком, а не снимать с себя ответственность.

Если разрешат продажу пива, это будет правильное решение. А если человек сделал какие-то неправильные действия, отстраните его на пять лет», – передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.

26 апреля состоится заседание комитета по спорту Государственной думы, где обсудят вопрос возможного возвращения пива на стадионы.

Продажу пива на российских стадионах отменили в 2005 году. Снова разрешить продажу напитка во время футбольных матчей и на взрослых спортивных мероприятиях Госдума собиралась еще в 2019 году. Деньги с продажи алкогольного напитка собирались направить на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о том, в каком положении оказался лондонский «Челси» после ухода российского владельца Романа Абрамовича.