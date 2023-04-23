Ловчев заступился за Клаудиньо, заявившего о нежелании играть за сборную России

Ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев признался, что удивлен негативной реакцией на слова футболиста петербургского «Зенита» Клаудиньо о том, что он хочет играть за сборную Бразилии, а не России, несмотря на полученный российский паспорт.

«Удивлен отрицательной реакцией на это заявление, потому что изначально, когда просили паспорт, никто из бразильцев не говорил о том, что они хотят играть за сборную России.

Думаю, им паспорт-то изначально и делали для того, чтобы выгоду получили и сами футболисты, и «Зенит», — написал Ловчев в своем Telegram-канале.

Клаудиньо ранее заявил, что не рассматривает вариант, при котором он будет выступать за сборную России по футболу, так как нацелен попасть в состав национальной команды Бразилии.

Летом 2022 года бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо заявили о желании остаться в команде с берегов Невы на следующий сезон. Позже они сами инициировали процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации. Весной 2023 года оба игрока указом президента РФ получили российское гражданство.

Ранее бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что все клубы были очень далеки от реальной борьбы за золото в российском чемпионате.