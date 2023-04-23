Семак высказался о нежелании Клаудиньо играть за сборную России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова Клаудиньо о том, что он не хочет выступать за сборную России.

«Мне кажется, здесь нет никаких споров, он бразилец. Конечно, каждый бразилец мечтает играть в своей сборной. Если он не будет проходить или поймет, что он не получит вызов в главную команду своей страны, думаю, как он уже говорил, то же самое и Малком, естественно, он с удовольствием будет защищать цвета сборной России. Здесь нет никаких несостыковок, все абсолютно чисто, понятно», — передает слова Семака «Спорт-Экспресс».

Напомним, бразилец заявил, что его целью является выступление за сборную Бразилии. Он признался, что не может представить причину, по которой его могут вызвать в сборную России.

В этом сезоне бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо инициировали возможность получения паспорта гражданина РФ. Позже это желание полузащитников было удовлетворено.

Стоит отметить, что Малком живет в России с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021 года.

Ранее Андрей Червиченко в шуточной форме объяснил, зачем Клаудиньо российский паспорт.