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Фигуристка Косторная призналась, что ее уход от Буяновой был некрасивым

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Ольга Бенар/РИА «Новости»

Фигуристка Алена Косторная рассказала о реакции Елены Буяновой на свой окончательный переход в парное катание. Сейчас она выступает в паре с Георгием Куницей.

«К концу октября – началу ноября, да – я сказала, что, наверное, останусь в парном. Получилось, наверное, не очень красиво с моей стороны. Я каталась и там, и там. Сразу сказала, что мне больно прыгать, а с парными элементами было не так. Меня не поняли. Подумали, наверное, что я обманываю.

И раза два в неделю я появлялась у Елены Германовны. Конечно, она переживала насчет этого. Думаю, что понимала: спортсмен скоро уйдет», — передает слова Косторной «Спорт-Экспресс».

2 марта прошлого года стало известно, что Косторная будет тренироваться под руководством Елены Буяновой. До этого она занималась в группе Этери Тутберидзе. Спортсменка вернулась к ней в 2021 году после безуспешного пребывания в Академии Плющенко.

В прошлом сезоне спортсменка смогла отобраться в финал серии Гран-при. Также девушка из-за перелома кисти пропустила чемпионат России и не смогла поехать на Олимпийские игры — 2022 в Пекин.

Ранее Алена Косторная рассказала, как относится повышенному вниманию к ее паре с Куницей.

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