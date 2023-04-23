Червиченко потроллил получившего российский паспорт Клаудиньо: хотел взять ипотеку в Петербурге

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо, который отказался выступать за сборную России. Недавно он стал обладателем паспорта гражданина России.

«Откуда были такие иллюзии у людей? Почему он бы захотел играть за сборную России?

Для чего ему российский паспорт? Какой-то резон был точно. Может хотел взять ипотеку в Петербурге, ха-ха», — передает слова Червиченко Sport24.

Летом бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо заявили о желании остаться в команде с берегов Невы на следующий сезон. Позже они сами инициировали возможность получения паспорта гражданина РФ.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 24 встречах, в которых ему удалось забить 168 мячей и сделать семь результативных передач. Клаудиньо в этом сезоне РПЛ забил три гола и сделал семь ассистов в 20 матчах.

Стоит отметить, что Малком живет в России с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021 года. Оба они являются чемпионами Олимпийских игр Пекина в составе сборной Бразилии.

Ранее Сергей Семак заявил, что обрадуется возможному трансферу Малкома в «ПСЖ».