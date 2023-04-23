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Широков заявил, что в этом сезоне РПЛ чемпионской гонки не было

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что все клубы были очень далеки от реальной борьбы за золото в российском чемпионате.

«Удалось посмотреть только второй тайм матча с «Динамо», «Зенит» в нем смотрелся лучше и заслуженно победил.

Чемпионская гонка закончена? По большому счету чемпионской гонки и не было. Был только расчет на то, что «Спартак» не будет терять очки в важных матчах, а они начали это делать с первых туров. Остальные же клубы были очень далеки от реальной борьбы за золото», — передает слова Широкова «Матч ТВ».

В воскресенье «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Динамо» со счетом 3:1. В добавленное к первому тайму время Малком реализовал пенальти. В середине второго тайма бразилец оформил дубль.

За 10 минут до окончания матча динамовцы смогли один мяч отыграть. Отличился Даниил Фомин. На 87-й минуте вышедший на замену Андрей Мостовой установил окончательный счет.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице с отрывом в 12 очков.

Ранее Сергей Семак заявил, что чемпионство «Зенита» в матче со «Спартаком» не имеет никакого значения.

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