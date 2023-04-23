Игрок ЦСКА Глебов признался, что еще учится в школе

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что еще проходит обучение в школе.

«Нет, школу я не закончил еще. Вот в день перед игрой с «Уралом» у нас была вечерняя тренировка, а до нее утром я в школу ходил. ЕГЭ через месяц сдаю. Так что учеба в самом разгаре.

Да тяжеловато, конечно. У нас обычно тренировки утром. Вечером приезжаю с них — занимаюсь с репетиторами или сам. Поэтому в целом готовлюсь нормально», — передает слова Глебова «Известия».

17-летний полузащитник дебютировал за ЦСКА в начале марта в игре против «Сочи». В кубковой встрече с «Уралом» он и вовсе помог своей команде сравнять счет, появившись на поле на 82-й минуте.

После 23 туров ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Отставание от идущего на первой строчке «Зенита» составляет 14 очков. Красно-синие имеют одну игру в запасе. В воскресенье подопечные Владимира Федотова примут на своем стадионе набравший ход «Локомотив». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Ранее Евгений Ловчев раскритиковал лидерские качества нападающего «Динамо» Федора Смолова.