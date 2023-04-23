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Стало известно, почему Головин пропустил матч с «Лансом»

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Global Look Press

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в окончательную заявку команды на гостевой матч 32‑го тура чемпионата Франции с «Лансом» из‑за болезни. Об этом сообщает L.

Как сообщает издание, российский полузащитник отправился с командой в Ланс и присутствовал в списке команды. Однако он не попал в окончательную заявку. У Головина поднялась температура, он остался в отеле и не отправился на стадион.

Без Головина «Монако» разгромно уступил находящемуся в тройке призеров «Лансу» со счетом 0:3. «Монегаски» располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие 29 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет семь забитых мячей и столько же результативных передач. Головин входит в топ-7 игроков по количеству ассистов в чемпионате Франции. В текущем сезоне он побил свой рекорд по голам в Лиге 1.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года.

Стоит отметить, что «Монако» в этом сезоне завершил выступление в еврокубках, сначала вылетев из Лиги чемпионом, а затем — из Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Торино» без Алексея Миранчука в гостях одолел «Лацио» в матче 31-го тура Серии А.

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Футбол. Чемпионат Франции
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