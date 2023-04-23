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Семак заявил, что чемпионство «Зенита» в матче со «Спартаком» не имеет никакого значения

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о значении возможного чемпионства в матче против «Спартака».

«Имеет ли значение чемпионство в матче со «Спартаком»? Не имеет никакого значения. Мы думаем только о следующей игре и как хорошо подготовиться. И победить в Самаре», — передает слова Семака «Чемпионат».

«Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Динамо» со счетом 3:1. В добавленное к первому тайму время Малком реализовал пенальти. В середине второго тайма бразилец оформил дубль.

За 10 минут до окончания матча динамовцы смогли один мяч отыграть. Отличился Даниил Фомин. На 87-й минуте вышедший на замену Андрей Мостовой установил окончательный счет.

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а 7 мая в Санкт-Петербурге примет «Спартак» в рамках 26 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сейчас отрыв сине-бело-голубых от ближайшего преследователя в турнирной таблице составляет 12 очков, а от «Спартака» — 13 очков. В понедельник красно-белые сыграют с «Краснодаром».

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил, когда команда может расслабиться.

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