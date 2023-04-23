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Ловчев о Смолове: он не тащит, вокруг него как будто пустота

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РИА Новости

Бывший футболист Евгений Ловчев в своем Telegram-канале раскритиковал лидерские качества нападающего «Динамо» Федора Смолова.

«Такие футболисты, опытные и повидавшие, должны сплачивать команду. Посмотрите, как вокруг Дзюбы крутятся и растут молодые — видно же, что к нему тянутся, обстановка в «Локо», очевидно, стала лучше с приходом Артема. Люди прибавляют. А вокруг Смолова как будто пустота.

Еще раз — такие игроки должны команду тащить. А Смолов не тащит. Он от команды как будто сам по себе. Не знаю, с чем это связано», — написал Ловчев.

Смолов в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 19 матчей, отметившись восьмью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В воскресенье «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Динамо» со счетом 3:1. В добавленное к первому тайму время Малком реализовал пенальти. В середине второго тайма бразилец оформил дубль.

За 10 минут до окончания матча динамовцы смогли один мяч отыграть. Отличился Даниил Фомин. На 87-й минуте вышедший на замену Андрей Мостовой установил окончательный счет.

Ранее Федор Смолов рассказал, с кем хотел бы участвовать в шоу «Ледниковый период».

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