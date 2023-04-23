Защитник «Зенита» Чистяков ответил, когда команда может расслабиться

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвел итоги игры против «Динамо» в 24 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы полностью владели игрой, кроме нескольких эпизодов, где мы чуть-чуть уставали и отдавали сопернику мяч на передышку. Мы уверенно забили два гола, а потом, как мы любим, расслабились — и «Динамо» за это сразу же наказало.

Настрой на игры? Нам нужно брать очки в каждом матче. Ни в коем случае нельзя расслабляться. На каждого соперника настраиваемся — как на последнего. Когда выполним нашу задачу, тогда уже и можно где-то расслабиться», — передает слова Чистякова «Чемпионат».

«Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Динамо» со счетом 3:1. В добавленное к первому тайму время Малком реализовал пенальти. В середине второго тайма бразилец оформил дубль.

За 10 минут до окончания матча динамовцы смогли один мяч отыграть. Отличился Даниил Фомин. На 87-й минуте вышедший на замену Андрей Мостовой установил окончательный счет.

После 24 туров «Зенит» продолжает удерживать первое место. В следующем туре петербуржцы сыграют с «Крыльями Советов».

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