Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Усэйн Болт рассказал, как потерял почти 13 млн долларов

close
100%
Reuters

Восьмикратный олимпийский чемпион спринтер Усэйн Болт рассказал, что потерял около $13 млн, вложив их в финансовую организацию.

«Случилось так, что мы инвестировали в банк, финансовую организацию. Мы начали вкладывать деньги в 2012 году. И эта организация регулярно информировала нас, что все в порядке, что она инвестировала в то и это, что она развивается. В конце концов, у меня украли деньги. Бум, вдруг объявляют, что все пропало», — передает слова Болта L.

Также многократный чемпион Игр добавил, что ему удалось не потерять все свои накопления.

Усэйн Болт за время выступлений установил восемь мировых рекордов в беге. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд.

Летом 2017 года ямайский спринтер после выступления на очередном чемпионате мира объявил о завершении карьеры. Он не смог завершить турнир из-за травмы. После завершения карьеры Болт попробовал себя в футболе. Принял участие в двух товарищеских матчах австралийской команды «Сентрал Кост Маринерс» и забил два мяча.

Ранее Александр Кержаков рассказал, что потерял больше 10 млн долларов из-за развода и неудачных вложений.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях