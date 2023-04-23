Семак заявил, что защитник Ренан ненадолго в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру новичка команды Роберта Ренана в матче против «Динамо».

«Что касается привоза, на мой взгляд, там грубая ошибка одна была, где пытался остановить мяч, сохранить его, но при этом технический брак, он потерял мяч. Этот момент превратился в достаточно опасную контратаку уже у наших ворот.

Интерес к его персоне достаточно велик, поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что он у нас ненадолго. Это нас немножко огорчает. Но это тот футболист, который будет прибавлять. Потенциал у него огромный», — передает слова Семака Sport24.

19-летний центральный защитник Роберт Ренан присоединится к «Зениту» этой зимой. С ним был подписан контракт на пять сезонов.

В текущем сезоне бразилец провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, отыграв их полностью.

После 24 туров «Зенит» продолжает удерживать первое место. Отрыв от идущего вторым «Ростова» составляет 12 очков. У команды Валерия Карпина имеется один матч в запасе. В воскресенье ростовчане сыграют с «Уралом».

Ранее Вадим Евсеев эмоционально высказался в адрес игрока своей команды и заявил, что его больше не будет в команде.