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В The Athletic объяснили, почему не признали Овечкина MVP сезона в «Вашингтоне»

Журналисты The Athletic считают, что Овечкин не заслужил MVP сезона в «Вашингтоне» из-за «привозов»

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Reuters

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл объяснили, почему признали лучшим игроком сезона в составе «Вашингтон Кэпиталз» не российского нападающего Александра Овечкина, а голкипера Дарси Кемпера.

«Было заманчиво выбрать Алекса Овечкина MVP из-за всех его голов, но нетрудно увидеть, с другой стороны, сколько голов он «привез» «Кэпиталз». Если бы не Дарси Кемпер, этот сезон был бы еще большим разочарованием для «Вашингтона», поскольку он оправдал надежды, связанные с его подписанием свободным агентом», — говорится в материале.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

По результатам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Кэпиталз» занял 13-е место из 16 команд в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. Команда потерпела восемь поражений в последних девяти матчах сезона.

Ранее сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко опередил Александра Овечкина по количеству голов в плей-офф НХЛ за последние 10 лет.

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Хоккей. НХЛ
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