«Зенит» побил рекорд 18-летней давности по количеству очков после 24 туров в чемпионате России

Петербургский «Зенит» набрал рекордное количество очков по истечении 24 туров в чемпионате России, сообщает Sports.ru.

После победы над столичным «Динамо» в активе команды под руководством Сергея Семака стало 58 очков. Предыдущий рекорд принадлежал владикавказскому «Спартаку-Алании», который в 1995 году после 24 матчей имел в активе 57 очков.

Напомним, что игра «Зенит» — «Динамо», которая прошла сегодня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых отличились Андрей Мостовой и Малком, оформивший дубль.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее ветеран «Спартака» Валерий Гладилин назвал закономерной победу «Зенита» над «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ.