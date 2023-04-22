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Семак вышел на единоличное второе место в истории «Зенита» по количеству побед в качестве тренера

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак одержал 122-ю победу на посту наставника сине-бело-голубых.

Как сообщает официальный сайт петербуржцев, 47-летний специалист по данному показателю вышел на единоличное второе место, опередив Юрия Морозова, в активе которого 121 победа в 323 матчах.

На то, чтобы опередить Морозова, Семаку потребовалось 202 матча.

Самым побеждающим тренером «Зенита» на данный момент является Павел Садырин — в 262 матчах на посту главного тренера он сумел одержать победы в 125 из них.

Отметим, что 98 побед Семака пришлись на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), 11 — на национальный кубок, 3 — на Суперкубок, 10 — на еврокубки.

Ранее сообщалось, что «Зенит» побил рекорд 18-летней давности по количеству очков после 24 туров в чемпионате России.

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