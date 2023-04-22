Экс-игрок «Спартака» Быстров назвал позором игру «Динамо» против «Зенита»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался об итогах матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Динамо».

По его мнению, игроки столичного клуба могли бы показать более яркий футбол ради своих болельщиков.

«Динамо» — мертвое. Приезжая в Петербург в год столетия клуба... Отпраздновали, фуршет был. Покажите игру красивую! Они встали на своей половине поля и ждали, пока «Зенит» их отвозит и забьет.

«Зенит» сегодня был сильнее во всех компонентах и победил заслуженно, а «Динамо» — позор», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» уступило «Зениту» со счетом 1:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что обрадуется возможному трансферу Малкома в «ПСЖ».