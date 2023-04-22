Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Спартака» Быстров назвал позором игру «Динамо» против «Зенита»

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался об итогах матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Динамо».

По его мнению, игроки столичного клуба могли бы показать более яркий футбол ради своих болельщиков.

«Динамо» — мертвое. Приезжая в Петербург в год столетия клуба... Отпраздновали, фуршет был. Покажите игру красивую! Они встали на своей половине поля и ждали, пока «Зенит» их отвозит и забьет.

«Зенит» сегодня был сильнее во всех компонентах и победил заслуженно, а «Динамо» — позор», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» уступило «Зениту» со счетом 1:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что обрадуется возможному трансферу Малкома в «ПСЖ».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях