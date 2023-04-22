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Вратарь «Динамо» Шунин похвалил свою команду за проигранную игру против «Зенита»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин высказался о матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

По его словам, команда старалась проявить себя в матче против лидера чемпионата во всей красе.

«Думаю, мы в целом достаточно неплохо играли, хорошо перестраивались, разыгрывали. Не сказать, что контролировали игру, но при этом «Зенит» — сильный оппонент, а у нас много что получалось. По крайней мере, сейчас не помню, надо пересмотреть.

Во втором тайме подустали, раскрылись, потому что уже проигрывали, забили и побежали вперед. Пропустили третий в концовке, смысла обороняться уже не было», — приводит слова Шунина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» уступило «Зениту» со счетом 1:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Владимир Быстров назвал позором игру «Динамо» против «Зенита».

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