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Главный тренер «Зенита» Семак заявил, что обрадуется возможному трансферу Малкома в «ПСЖ»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе российского полузащитника Малкома предстоящим летом.

По информации спортивных СМИ, минувшей зимой Малком был близок к уходу в «Пари Сен-Жермен». Парижане могут предложить петербуржцам улучшенные условия, чтобы в новом сезоне полузащитник все же пополнил состав их клуба.

«Если он уедет в Париж, мы только порадуемся за него. Он абсолютно заслуживает приглашения в хороший клуб, в хорошую команду. Если такое произойдет, мы будем рады.

Что касается нас, будут другие условия, будем в них работать. Мы же не всегда все пять лет играли с Малкомом», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Сергей Семак вышел на единоличное второе место в истории «Зенита» по количеству побед в качестве тренера.

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