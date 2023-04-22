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Полузащитник «Зенита» Малком вышел на первую строчку в списке бомбардиров РПЛ

Полузащитник петербургского «Зенита» Малком оформил дубль в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо».

Российский игрок сине-бело-голубых открыл счет в компенсированное время к первому тайму, реализовав пенальти.

Второй мяч Малком забил на 68-й минуте, нанеся обводящий удар с левой ноги под дальнюю штангу.

Теперь в его активе 18 голов, у идущего следом за ним в списке бомбардиров Квинси Промеса из «Спартака» 16 забитых мячей.

На данный момент в матче «Зенит» — «Динамо» продолжается второй тайм, счет 2:0 в пользу команды под руководством Сергея Семака.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

В случае, если зенитовцы одержат победу, они смогут набрать 58 очков и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, увеличив отрыв от «Ростова», идущего на втором месте, до 12 баллов.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» оказался сильнее «Ноттингем Форест».

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