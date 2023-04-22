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«Зенит» обыграл «Динамо» в центральном матче 24-го тура РПЛ

В центральном матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» оказался сильнее московского «Динамо».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в присутствии 31 027 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Малком, оформивший дубль, и Андрей Мостовой.

У проигравшей команды единственный мяч с передачи Эли Дасы забил Даниил Фомин.

После этого успеха подопечные Сергея Семака набрали 58 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Бело-голубые сохранили за собой пятую позицию, набрав после 24 туров 39 очков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против самарских «Крыльев Советов», а «Динамо» на домашнем поле встретится с воронежским «Факелом».

Ранее сообщалось, что Малком вышел на первую строчку в списке бомбардиров РПЛ.

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