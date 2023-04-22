Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хет-трик Мареза вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии

close
100%
Twitter

В первом полуфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Шеффилд Юнайтед».

Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в присутствии 69 603 зрителей и завершилась разгромной победой действующих чемпионов Англии со счетом 3:0.

Все три мяча в игре забил 32-летний алжирский нападающий Рияд Марез. Он отличился на 43-й, 61-й и 66-й минутах встречи.

Соперник команды Хосепа Гвардиолы определится по итогам второго полуфинала, в котором сойдутся «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Эта игра пройдет завтра, 23 апреля, на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Напомним, что действующим победителем турнира является «Ливерпуль».

Последний раз «Манчестер Сити» выигрывал национальный кубок в 2019 году. Последний успех «Манчестер Юнайтед» датирован 2016-м годом, «Брайтон» в турнире не побеждал.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» переиграл «Ноттингем Форест» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях