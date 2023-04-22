«Ливерпуль» переиграл «Ноттингем Форест» в матче 32-го тура АПЛ

В очередном матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» оказался сильнее «Ноттингем Форест».

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей дублем отметился португальский полузащитник Диогу Жота, еще один мяч забил египтянин Мохамед Салах.

У проигравшей команды отличились Неко Уильямс и Морган Гиббс-Уайт.

После этой победы подопечные Юргена Клоппа набрали 50 очков и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

У «Ноттингема» после 32 туров 27 очков и предпоследняя позиция в таблице АПЛ.

В следующем матче мерсисайдцы в гостях сыграют против «Вест Хэма». Игра пройдет в Лондоне 26 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Ноттингем» 26 апреля на своем поле примет «Брайтон».

Ранее сообщалось, что «Бавария» сенсационно проиграла «Майнцу» в матче 29-го тура немецкой бундеслиги.