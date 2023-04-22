Экс-игрок сборной России Гуренко заявил, что ЦСКА будет фаворитом матча с «Локомотивом»

Бывший полузащитник столичного «Локомотива» и сборной России Сергей Гуренко высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «железнодорожниками».

По его словам, команда под руководством Владимира Федотова подойдет к игре в статусе фаворита, несмотря на дополнительную нагрузку в национальном кубке.

«Я бы сказал, что ЦСКА находится в хорошем тонусе. По мне, это идеальный график, когда ты играешь по две игры в неделю, уже и команда втянулась. На это не стоит обращать внимания, играть по две игры в неделю всегда легче, чем по одной.

У ЦСКА сейчас шлейф побед, поэтому, я не вижу больших проблем в плане усталости», — приводит слова Гуренко Vprognoze.

Напомним, что матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет завтра, 23 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» переиграл «Ноттингем Форест» в матче 32-го тура АПЛ.