«Оренбург» переиграл «Факел» в матче 24-го тура РПЛ

В очередном матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» переиграл воронежский «Факел».

Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:1.



В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Эктов, Брайан Мансилья и Кирилл Капленко.

У проигравшей команды единственный мяч оказался на счету Георгия Гонгадзе.

После этой победы подопечные Марцела Лички набрали 36 очков и закрепились на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

У воронежской команды после 24 матчей в активе 18 очков и 14-я позиция в таблице РПЛ.

В следующем туре «Оренбург» на своем поле примет «Пари Нижний Новгород», а «Факел» в гостях сыграет против столичного «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Динамо» объявили составы на матч 24-го тура РПЛ.