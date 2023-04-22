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Экс-игрок ЦСКА Алдонин: для Дзюбы РПЛ — давно прочитанная книга

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РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что нападающий столичного «Локомотива» Артем Дзюба может доставить проблемы обороне армейцев в очном противостоянии, которое состоится в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я бы не стал персонализировать ситуацию в этой игре. На короткой дистанции он пока показывает хорошую результативность, но для меня это не сюрприз. Для него наш чемпионат — давно прочитанная книга», — заявил Алдонин.

34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» в начале февраля. За это время он провел восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

Поединок ЦСКА и «Локомотива» состоится 23 апреля на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив» после 23 туров Российской премьер-лиги набрал 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. ЦСКА идет на четвертой строчке, имея в активе 44 балла.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин объяснил, зачем «железнодорожникам» был нужен нападающий Артем Дзюба.

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