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Тренер Косторной и Куницы назвал цели пары на новый сезон

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Denis Balibouse/Reuters

Тренер Сергей Росляков, в группе которого занимается спортивная пара Алены Косторной и Георгия Куницы, рассказал, какие цели ставят перед собой фигуристы на следующий сезон, передает «Матч ТВ».

«Я считаю эту пару очень перспективной. Задача на ближайший сезон, думаю, — попадание в основной состав сборной.

Идея произвольной есть, она витает, из космоса то одну часть цепляем, то другую. Программа в работе, но пока анонсировать ее не будем», — заявил Росляков.

О переходе Косторной в парное катание стало известно 16 января. Фигуристка прекратила сотрудничество с Еленой Буяновой, о чем рассказала сама специалистка. Косторная стала тренироваться вместе с Георгием Куницей, с которым выступала в шоу, под руководством Сергея Рослякова.

2 марта прошлого года стало известно, что Косторная будет тренироваться под руководством Елены Буяновой. До этого она занималась в группе Этери Тутберидзе. Спортсменка вернулась к ней в 2021 году после безуспешного пребывания в Академии Плющенко.

Косторная является обладателем золота чемпионата Европы — 2020, а также выигрывала финал Гран-при сезона-2019/20, серебро (2020) и дважды бронзу (2018, 2019) чемпионатов России.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева заявила, что на Олимпийских играх — 2022 в Пекине ловила странные взгляды других спортсменов после начала допингового скандала.

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