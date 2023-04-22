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Теннисист Джокович снялся с турнира серии «Мастерс» в Мадриде

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Gonzalo Fuentes/Reuters

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович принял решение сняться с турнира серии «Мастерс», который должен в скором времени стартовать в Мадриде, сообщает пресс-служба турнира.

При этом не уточняется, по какой причине именитый теннисист не сыграет в Испании.

Мадридский «Мастерс» стартует через два дня, 24 апреля, и продлится до 7 мая. В прошлом году Джокович дошел до полуфинала турнира, проиграв в матче за выход в финал испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу.

Стоит отметить, что на сегодняшний момент Джокович занимает первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее сообщалось, что Джокович поделился мнением о причинах своего неожиданного вылета с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 в боснийской Баня-Луке после проигрыша соотечественнику Душану Лайовичу.

Первая ракетка мира потерпел поражение от Лайовича, который занимает 70-е место в рейтинге АТР, в четвертьфинале турнира, уступив со счетом 4:6, 6:7 (6:8).

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